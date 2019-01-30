Рассказавших о скандале в «Медузе» уволили из «Би-би-си» за «тупую п****»

Журналистов Ольгу Кузьменкову и Павла Борисова уволили из «Би-би-си» за выражение «тупая п***», которое Кузьменкова использовала в личной переписке в отношении редактора лондонского офиса компании. Об этом сообщает Telegram-канал «Беспощадный пиарщик».

Канал называет Кузьменкову и Борисова авторами «знаменитой заметки» «Би-би-си» о главреде «Медузы» Иване Колпакове , обвиненном в харассменте.

По данным журнала Zima, Кузьменкова — бывший управляющий редактор «Медузы». В этой должности она проработала два года, а осенью 2017-го ушла, получив предложение от «Би-би-си» в Лондоне. Борисов — ее муж, он также работал в «Медузе», также получил предложение от «Би-би-си» и переехал в Лондон.

«Беспощадный пиарщик» утверждает, что «Би-би-си» выявила нецензурное выражение благодаря «сливу» переписки сотрудников. Сообщения россиян перевели с русского на английский и сочли, что в них есть «буллинг» (с англ. «травля»).

По неподтвержденным данным, у «Би-би-си» также возникли вопросы к достоверности фактов в материале о Колпакове.

По данным «Пиарщика», журналистов уволили одним днем. Кузьменкова якобы пыталась доказать, что «тупая п***» — это «не обидная для русского человека формулировка».

В прошлом году источники «Русской службы Би-би-си» сообщили, что причиной отстранения главного редактора «Медузы» Ивана Колпакова стали обвинения в харассменте. Инцидент с Колпаковым произошел на вечеринке после общей конференции «Медузы» в Риге. Источники утверждали, что жена одного из сотрудников «Медузы» пожаловалась мужу на Колпакова. Со слов женщины, Колпаков сопровождал свое поведение словами, что ему за «это» ничего не будет. Автора заметки в «Би-би-си» не указали.

Учредитель «Медузы» Галина Тимченко завила, что причиной отстранения Колпакова стали обвинения в неподобающем поведении. На странице «Медузы» в Facebook сказано, что Колпаков был сильно пьян и прикоснулся к ягодице жены одного из сотрудников. Позже он объявил об отставке.

В январе 2019-го «Проект» сообщил, что Колпаков остался в «Медузе» и даже может стать ее издателем. Тимченко заявила, что харассмента не было, и сама «жертва» назвала ситуацию «грубой шуткой».