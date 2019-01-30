Пока вы спали: Кто унаследует бесплатную землю

Система быстрых платежей придет в магазины Система быстрых платежей Центробанка станет доступна для оплаты товаров в магазинах летом 2019 года, рассказал «Известиям» президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов . По его словам, СБП позволит покупателям оплачивать товары при помощи QR-кодов, а доступен этот способ станет в августе в рамках пилотного проекта. Соколов отметил, что этот сервис будет предоставлен всеми входящими в АКИТ компаниями. Среди прочих в ассоциацию входят «Ашан» , re:Store, «Самсунг» , « М. Видео », «Медиа Маркт» и «Снежная Королева». Выборы грозят Молдавии кризисом Февральские парламентские выборы в Молдавии грозят стране либо продолжением противостояния президента с парламентом, либо «патовой ситуацией», прогнозируют «Известия». Издания отмечает, что молдаване разочаровались в нынешнем проевропейском курсе властей (в 2007 году вступление страны в ЕС поддерживали 70% из них, ныне — 39%), а предвыборные соцопросы показывают предпочтение ими Партии социалистов (32,7%), выступающей за налаживание отношений с Россией. На втором месте идет Демократическая партия олигарха Владимира Плахотнюка (11,5%), ратующая за сближение с ЕС, США и НАТО . На третьем с высокой вероятностью прохождения в парламент располагается желающая объединения с Румынией партия Aсum. «Известия» прогнозируют, что, вероятнее всего, выборы выиграют, но не смогут сформировать большинство самостоятельно социалисты. Им придется объединится с Aсum о коалиции, что приведет к сохранению европейского курса и продолжению противостояния президента и парламента. Если же социалисты не смогут договориться с Aсum, то возникнет «патовая ситуация». «Усугубится политический кризис, для разрешения которого понадобятся перевыборы», — объяснило издание. Граница в аэропортах станет электронной Россиянам могут позволить преодолевать границу в аэропортах самостоятельно, рассказали «Известиям» в пресс-службе Федеральной службы безопасности . В настоящее время пограничная служба ФСБ тестирует в аэропортах Домодедово и Шереметьево автоматизированные системы паспортного контроля. Они представляют собой кабины, внутри которых пассажир будет сфотографирован, а отпечатки его пальцев — отсканированы. После этого система сверит фото полученную информацию с данными биометрического паспорта. Решение о внедрении этих систем на постоянной основе будут приняты по результатам эксперимента. ЕС заплатит за права женщин России ЕС потратит 500 тысяч евро на расширение прав российских женщин, пишет «Коммерсант». В 2017 году в России была принята Национальная стратегия действий в интересах женщин до 2022 года. Накануне российские министерства труда и иностранных дел и уполномоченный по правам человека объявили о запуске проекта сотрудничества с Советом Европы в реализации нацстратегии. Вкладом ЕС в предупреждение насилия в отношении российских женщин и их социального неблагополучия, и в расширение их участия в общественно-политической жизни станут 500 тысяч евро. «Речь идет не только о деньгах, мы говорим о широком и глубоком сотрудничестве», — отмечает посол ЕС по гендерным вопросам Мара Маринаки. ВС прояснил порядок наследования бесплатной земли Участки, выделенные гражданам до вступления в силу Земельного кодекса России для личного хозяйства без указания в документе об этом права предоставления участка, считаются предоставленными на праве собственности. Такое решение, как сообщает «Российская газета», приняла Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда. Коллегия ВС рассматривала дело жительницы Ленинградской области, которая не могла унаследовать огород, полученный ее отцом в начале 1990-х годов для посадки овощей.