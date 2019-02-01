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В Чечне вышли из моды чеченские имена 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Традиционные чеченские имена постепенно исчезают из списков зарегистрированных в республике новорожденных. Об этом рассказала «Чечня Сегодня» начальница Старопромысловского отдела ЗАГСа Хасимат Ахмедова.
«Возможно, со временем это приведет к тому, что исконно чеченские имена перестанут использоваться и исчезнут», — отметила она.
Чаще всего жители Чечни нарекают своих детей в честь мусульманских пророков, их близких и соратников.
Мухаммад — возглавляет рейтинг мужских имен, по данным Ленинского отдела ЗАГС города Грозного. Вторую позицию занимает Абдуллах — сподвижник Пророка Мухаммада и один из первых мусульман.
Сафия — стала самым популярным женским именем. Однако в Старопромысловском районе оно уступило первенство Хадиже.
К именам, имеющим национальные корни, как пишет агентство, относятся такие, как: Леча (орел), Альви (возвышенный), Яха (живи), Лема (лев) — они были популярны в советские времена.
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