В Чечне вышли из моды чеченские имена

Традиционные чеченские имена постепенно исчезают из списков зарегистрированных в республике новорожденных. Об этом рассказала « Чечня Сегодня» начальница Старопромысловского отдела ЗАГСа Хасимат Ахмедова.

«Возможно, со временем это приведет к тому, что исконно чеченские имена перестанут использоваться и исчезнут», — отметила она.

Чаще всего жители Чечни нарекают своих детей в честь мусульманских пророков, их близких и соратников.

Мухаммад — возглавляет рейтинг мужских имен, по данным Ленинского отдела ЗАГС города Грозного. Вторую позицию занимает Абдуллах — сподвижник Пророка Мухаммада и один из первых мусульман.

Сафия — стала самым популярным женским именем. Однако в Старопромысловском районе оно уступило первенство Хадиже.

К именам, имеющим национальные корни, как пишет агентство, относятся такие, как: Леча (орел), Альви (возвышенный), Яха (живи), Лема (лев) — они были популярны в советские времена.