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Новые психоневрологические интернаты построят в РФ 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Ермаков Дмитрий/АГН «Москва»
Российское правительство выделило два млрд рублей на строительство 17 психоневрологических интернатов. Соответствующий проект распоряжения создан министерством труда в рамках проекта «Старшее поколение».
Согласно документу, учреждения появятся в Крыму, Марий Эл, Якутии, Тыве, Мордовии, Татарстане, Краснодарском и Хабаровском краях, а также в восьми областях — Томской, Саратовской, Омской, Новгородской, Иркутской, Воронежской, Астраханской и Амурской.
Ввести здания в эксплуатацию планируется в 2019—2021 годах.
По данным источника в аппарате правительства, премьер-министр Дмитрий Медведев уже подписал документ, передаёт РБК.
Ранее News.ru писал, что новый завод по сжижению природного газа может появиться на Ямале. Тендер на оценку подобной перспективы объявила «Газпром нефть». Как следует из материалов компании, победитель тендера займётся выработкой стратегии разработки месторождений, входящих в проект «Газ Ямала».
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Комментарии
Общество , Другое , Дмитрий Медведев , Минтруд , Газпромнефть , Правительство РФ , Республика Крым , Республика Марий Эл , Республика Мордовия , Республика Саха (Якутия) , Республика Татарстан
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