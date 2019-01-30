Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова сохранит свой пост после произошедшей кражи картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" с выставки. Об этом пишет "Московский комсомолец".
Отмечается, что эту информацию подтвердили два источника, знакомые с ситуацией. При этом похищение картины стало вторым инцидентом, который привлек к себе внимание общественности. Первый связан с повреждением одним из посетителей картины Ильи Репина "Иван Грозный и его сын Иван".
Ранее сообщалось, что похищенную картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" передадут Государственному Русскому музею.