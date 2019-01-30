Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Известна судьба директора Третьяковской галереи после кражи картины 

Газета.Ru 42 минуты назад
Фото: Газета.ru
Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова сохранит свой пост после произошедшей кражи картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" с выставки. Об этом пишет "Московский комсомолец".
Отмечается, что эту информацию подтвердили два источника, знакомые с ситуацией. При этом похищение картины стало вторым инцидентом, который привлек к себе внимание общественности. Первый связан с повреждением одним из посетителей картины Ильи Репина "Иван Грозный и его сын Иван".
Ранее сообщалось, что похищенную картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" передадут Государственному Русскому музею.
Газета.Ru: последние новости
Экс-замглавы Росгеологии прокомментировал свое скандальное видео "Выстрелил себе в голову": Скабеева высказалась о толкнувшем ее украинце Сотрудников Росгеологии проверят после скандала с замглавы холдинга
Общество , Зельфира Трегулова , Илья Репин , Архип Куинджи , Иван Грозный , Московский комсомолец , Республика Крым
Читайте также
Видео
Опубликовано видео стрельб корабля РФ в Черном море
Оружие Армия
США начали производство новых ядерных боеголовок
США Азия
Германия заступилась за Россию перед Европой
В мире Политика
Пенсионерка выскочила на рельсы перед поездом
Общество Происшествия
«Смачно и с удовольствием»: Симоньян плюнули в лицо
Общество
Базы США на Курилах: Япония раскрыла планы
Армия Статьи
Авиапассажирка обозвала соседей «жирными свиньями»
Общество Происшествия
Ургант попал в ДТП
Шоу-бизнес
Гостиница рухнула на прохожих в Брянске
Происшествия Общество
Как обманывают россиян и другие события дня
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение