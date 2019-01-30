По информации «Росбалта», в знаменитом узилище для героев самых громких процессов вызрел внутренний логистический конфликт. А все потому, что для двадцати четырех украинских моряков, штурмовавших нашу границу, решили выделить лучшие, только что отремонтированные по евростандарту камеры. С холодильниками, телевизорами, горячей водой и даже выгороженным туалетом.
Но поскольку таких очагов культурной отсидки оказалось недостаточно, из них пришлось выселить прошлых почетных постояльцев — VIP-подследственных: губернаторов, сановников, банкиров. Людей и на воле некогда уважаемых, и в застенках не обделенных вниманием. И отправились некогда сильные мира сего в обычные камеры с холодной водой и «толчком» на видном месте.
Так еще в советские времена срочно выселяли из гостиницы обычных командированных, поскольку ожидали заезда иностранной делегации. С некоторых даже заранее брали обязательство освободить номер по первому требованию.
Правда, украинские «азовские волки» те еще иностранцы. Но понятно, почему такой почет и уважение сопливым морячкам. Их судьба под пристальным вниманием разного рода международных организаций, требующих их немедленного освобождения. А потому разве что не в телескопы следящих за условиями их отсидки. Потому и предоставили им условия, сравнимые со средним советским пансионатом. Каких, может, они и в своих казармах не имели. Сиди не хочу.
Правда, на их настроения холодильники и телевизоры особо не повлияли: показания не дают и требуют признать их военнопленными. Даже жареная курица на Новый год их не разжалобила. Да еще жалуются неблагодарные на однообразные программы «Русского радио». Может, их слово «русское» пугает.
Но возник иной очаг напряжения. Недавние почетные узники, окруженные сонмом лучших адвокатов, сильные старыми связями, засвеченные в СМИ, естественно, не в восторге от такого переселения. А ведь люди в своем большинстве они не молодые. А значит, подверженные разным хворям, зафиксированными солидными справками, выданными «кремлевками».
А потому отсутствие горячей воды и работающей вентиляции вполне можно представить в качестве новых изощренных пыток, незаконного давления следователей на персон, чья вина-то судом еще не доказана. Может, завтра их с почетом выпустят из узилища. А тут помывка один раз в неделю. А украинские мореманы — это ведь так, просто предлог для таких мер незаконного воздействия. Мало системе ФСИН скандалов с выявленными фактами разного рода пыток, так вот вам еще один печальный эпизод.
Словом, остается нашим VIP-узникам использовать все свое оставшееся влияние на воле, дабы ускорить обмен моряков и вернуться в обжитые камеры с гарантированной трансляцией любимых программ, типа «Из зала суда» или «Чрезвычайное происшествие».
Так что, пришло время действительно подумать о частных тюрьмах, как во всем цивилизованном мире. Борьба с коррупцией множит контингент почетных и состоятельных узников, привыкших по утрам «кофей кушать со сливками». Да и, если судить по заявлениям украинских официальных лиц, в любой момент количество их «военнопленных» может увеличиться. Вон, уже предлагают заслать спецназ для вытаскивания из России Януковича. А так можно будет избегать конфликтов типа нынешнего лефортовского.
Хотя как говорил один остроумный человек: не бывает плохих пивных и хороших тюрем.