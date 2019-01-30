Аншлаг в «Лефортово»

По информации «Росбалта», в знаменитом узилище для героев самых громких процессов вызрел внутренний логистический конфликт. А все потому, что для двадцати четырех украинских моряков, штурмовавших нашу границу, решили выделить лучшие, только что отремонтированные по евростандарту камеры. С холодильниками, телевизорами, горячей водой и даже выгороженным туалетом.

Но поскольку таких очагов культурной отсидки оказалось недостаточно, из них пришлось выселить прошлых почетных постояльцев — VIP-подследственных: губернаторов, сановников, банкиров. Людей и на воле некогда уважаемых, и в застенках не обделенных вниманием. И отправились некогда сильные мира сего в обычные камеры с холодной водой и «толчком» на видном месте.

Так еще в советские времена срочно выселяли из гостиницы обычных командированных, поскольку ожидали заезда иностранной делегации. С некоторых даже заранее брали обязательство освободить номер по первому требованию.

Правда, украинские «азовские волки» те еще иностранцы. Но понятно, почему такой почет и уважение сопливым морячкам. Их судьба под пристальным вниманием разного рода международных организаций, требующих их немедленного освобождения. А потому разве что не в телескопы следящих за условиями их отсидки. Потому и предоставили им условия, сравнимые со средним советским пансионатом. Каких, может, они и в своих казармах не имели. Сиди не хочу.

Правда, на их настроения холодильники и телевизоры особо не повлияли: показания не дают и требуют признать их военнопленными. Даже жареная курица на Новый год их не разжалобила. Да еще жалуются неблагодарные на однообразные программы « Русского радио ». Может, их слово «русское» пугает.

Но возник иной очаг напряжения. Недавние почетные узники, окруженные сонмом лучших адвокатов, сильные старыми связями, засвеченные в СМИ, естественно, не в восторге от такого переселения. А ведь люди в своем большинстве они не молодые. А значит, подверженные разным хворям, зафиксированными солидными справками, выданными «кремлевками».

А потому отсутствие горячей воды и работающей вентиляции вполне можно представить в качестве новых изощренных пыток, незаконного давления следователей на персон, чья вина-то судом еще не доказана. Может, завтра их с почетом выпустят из узилища. А тут помывка один раз в неделю. А украинские мореманы — это ведь так, просто предлог для таких мер незаконного воздействия. Мало системе ФСИН скандалов с выявленными фактами разного рода пыток, так вот вам еще один печальный эпизод.

Словом, остается нашим VIP-узникам использовать все свое оставшееся влияние на воле, дабы ускорить обмен моряков и вернуться в обжитые камеры с гарантированной трансляцией любимых программ, типа «Из зала суда» или «Чрезвычайное происшествие».

Так что, пришло время действительно подумать о частных тюрьмах, как во всем цивилизованном мире. Борьба с коррупцией множит контингент почетных и состоятельных узников, привыкших по утрам «кофей кушать со сливками». Да и, если судить по заявлениям украинских официальных лиц, в любой момент количество их «военнопленных» может увеличиться. Вон, уже предлагают заслать спецназ для вытаскивания из России Януковича. А так можно будет избегать конфликтов типа нынешнего лефортовского.

Хотя как говорил один остроумный человек: не бывает плохих пивных и хороших тюрем.