Пенсионерка выскочила на рельсы перед поездом

Тайваньская пенсионерка рискнула жизнью и чудом избежала гибели, когда перебегала железнодорожное полотно перед несущимся поездом. Высокоскоростной поезд «Пуюма-Экспресс» следует по восточному побережью Тайваня, развивая скорость до 150 км/ч. Инцидент в городе Синьчжу сняли камеры уличного видеонаблюдения. На кадрах видно, как пожилая женщина приближается к путям и быстро переходит железную дорогу. Менее чем через секунду там пролетает поезд. Остаётся загадкой, почему бабуля так бездумно ринулась на пути и что пережил машинист, видевший женщину на рельсах в немыслимой близости от мчащегося состава.