Авиапассажирка обозвала соседей «жирными свиньями» 

Видео с грубой авиапассажиркой стало хитом в США. Женщине, собиравшаяся лететь рейсом авиакомпании United Airlines из Лас-Вегаса в Нью-Джерси, досталось место посреди двух полных афроамериканцев. Дама начала громко возмущаться и жаловаться стюардессе, заявив, что соседи сдавливают ею и что четырёхчасового полёта она не перенесёт. В итоге соседи попросили найти скандалистке другое место. Стюардессы предложили женщине пересесть, что та и сделала. Но пока женщина перебиралась, другие пассажиры стали критиковать её поведение, на что она ответила: «Попробуйте посидеть с двумя жирными свиньями». После этой реплики экипаж принял решение высадить скандальную пассажирку из лайнера.