Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Авиапассажирка обозвала соседей «жирными свиньями» 

Рамблер 54 минуты назад
Видео с грубой авиапассажиркой стало хитом в США. Женщине, собиравшаяся лететь рейсом авиакомпании United Airlines из Лас-Вегаса в Нью-Джерси, досталось место посреди двух полных афроамериканцев. Дама начала громко возмущаться и жаловаться стюардессе, заявив, что соседи сдавливают ею и что четырёхчасового полёта она не перенесёт. В итоге соседи попросили найти скандалистке другое место. Стюардессы предложили женщине пересесть, что та и сделала. Но пока женщина перебиралась, другие пассажиры стали критиковать её поведение, на что она ответила: «Попробуйте посидеть с двумя жирными свиньями». После этой реплики экипаж принял решение высадить скандальную пассажирку из лайнера.
Общество , Видео , Происшествия , США
Читайте также
Видео
Опубликовано видео стрельб корабля РФ в Черном море
Оружие Армия
США начали производство новых ядерных боеголовок
США Азия
Германия заступилась за Россию перед Европой
В мире Политика
Пенсионерка выскочила на рельсы перед поездом
Общество Происшествия
Базы США на Курилах: Япония раскрыла планы
Армия Статьи
Авиапассажирка обозвала соседей «жирными свиньями»
Общество Происшествия
Ургант попал в ДТП
Шоу-бизнес
Гостиница рухнула на прохожих в Брянске
Происшествия Общество
Как обманывают россиян и другие события дня
В мире
В США заявили об угрозе нападения со стороны России
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение