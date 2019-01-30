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Названы самые «шумные» города в России 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Минприроды назвало города с самым шумным транспортом. Об этом сообщает RT.
По оценке ведомства, такими городами стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск и Ростов-на-Дону.
В докладе министерства отмечается, что транспортный шум негативно сказывается на психике жителей и может вызывать нарушения системы кровообращения.
Ранее Минприроды назвало регионы с самым грязным воздухом. Список возглавило Забайкалье. В рейтинг также вошли Республика Хакасия, Мурманская область, Красноярский край, Москва, Ленинградская, Сахалинская, Кемеровская, Волгоградская и Свердловская области.
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Общество , Минприроды , Екатеринбург , Красноярск , Москва , Санкт-Петербург
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