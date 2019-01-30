Названы самые «шумные» города в России

Минприроды назвало города с самым шумным транспортом. Об этом сообщает RT.

Санкт-Петербург, Екатеринбург, По оценке ведомства, такими городами стали Москва Красноярск и Ростов-на-Дону.

В докладе министерства отмечается, что транспортный шум негативно сказывается на психике жителей и может вызывать нарушения системы кровообращения.

Ранее Минприроды назвало регионы с самым грязным воздухом. Список возглавило Забайкалье. В рейтинг также вошли Республика Хакасия, Мурманская область, Красноярский край, Москва, Ленинградская, Сахалинская, Кемеровская, Волгоградская и Свердловская области.