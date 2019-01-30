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В школах России предложили изучать истории пионеров-героев 

RT на русском 26 минут назад
Фото: globallookpress.com
Председатель Молодёжного парламента при Госдуме Мария Воропаева направила министру просвещения Ольге Васильевой обращение (есть в распоряжении RT), в котором предложила внести в историко-культурный стандарт по истории России понятие «пионер-герой».
Воропаева пояснила, что историко-культурный стандарт включает в себя перечень обязательных для изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий, а также основные подходы к преподаванию отечественной истории в современной школе.
При этом в настоящее время в историко-культурном стандарте в разделах, посвящённых СССР в годы Великой Отечественной войны, отсутствует понятие «пионер-герой».
По словам Воропаевой, это приводит к тому, что известные старшему поколению фамилии знают только 5-7% молодёжи.
«Уверены, что для подрастающего поколения биографии детей-героев, их подвиги, совершённые во благо Отечества, должны помочь более глубоко, в том числе на эмоциональном уровне, изучать историю Великой Отечественной войны. Это те знания, которые необходимы для формирования идентичности и патриотизма, популяризации невыдуманных героев среди молодёжи… Просим Вас рассмотреть возможность о включении в историко-культурный стандарт в соответствующий раздел понятия «пионер-герой», — говорится в обращении.
Ранее стало известно, что Минпросвещения планирует ввести обязательный ЕГЭ по истории после 2022 года.
RT на русском: последние новости
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Общество , Образование , Ольга Васильева , Госдума
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