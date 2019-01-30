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Самозанятые смогут не платить взносы на ОМС до 2020 года 

Парламентская газета 25 минут назад
Фото: PIXABAY.COM
Регионы не понесут расходов на оплату страховых взносов в Фонд Обязательного медицинского страхования (ОМС) за нянь, репетиторов и домработниц. Выпадающие доходы фонда в ближайшие два года будут компенсированы за счёт средств федеральной казны. Совет Федерации планирует рассмотреть соответствующий закон в ходе пленарного заседания 30 января.
Поправки в закон об ОМС, которые будут рассматривать сенаторы, призваны упорядочить систему медицинского страхования для самозанятых россиян. На сегодняшний день в перечень застрахованных лиц входят следующие категории граждан, самостоятельно обеспечивающих себя работой: индивидуальные предприниматели, частные нотариусы и адвокаты, арбитражные управляющие, самозанятые, перешедшие на экспериментальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
В случае принятия закона, к этому списку добавятся медиаторы, оценщики, патентные поверенные, а также няни, репетиторы и домработницы, для которых сейчас действуют налоговые каникулы.
Все перечисленные категории будут и страхователями, то есть будут платить взносы в ОМС со своих доходов.
Однако последняя упомянутая категория самозанятых начнет платить взносы в ОМС с 2020 года. Это няни, репетиторы и домработницы, которые встали на учёт в налоговых органах в уведомительном порядке. Для них, как известно, до конца этого года установлены налоговые каникулы, что освобождает их от оплаты страховых взносов.
Таким образом, у Фонда ОМС образуется выпадающий доход в 2020-2021 году. Закон учитывает это, и предлагает компенсировать его за счёт межбюджетных трансфертов.
«Выпадающие доходы по бюджету Федерального фонда ОМС будут заполняться в регионах с помощью межбюджетных трансфертов. Таким образом, нагрузки на регионы не будет», — подчёркивала член Комитета Госдумы по охране здоровья Нина Черняева во время рассмотрения законопроекта в третьем чтении.
Объём компенсаций будет определён, исходя из количества вставших на учёт самозанятых. Их численность Фонд ОМС должен представлять в Минфин ежегодно в срок до 15 мая на основе данных из налоговой службы.
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Общество , Политика , Федеральная налоговая служба , Госдума , Совет Федерации , Минфин
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