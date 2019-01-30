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Врио мэра Белгорода извинился за свои слова о слуховом аппарате для пенсионера 

РИА Новости + ещё 6 11 часов назад
Врио мэра Белгорода Юрий Галдун в соцсетях извинился перед горожанами за свой "грубый" совет не расслышавшему его пенсионеру воспользоваться слуховым аппаратом, пояснил свою реакцию волнением и пообещал быть сдержаннее.
Telegram-канал "Белгород №1" опубликовал видеозапись, сделанную во вторник во время заседания седьмой сессии городского совета. Во время выступления Галдуна присутствующий в зале пожилой мужчина крикнул: "Юрий, вас не слышно".
"Я не виноват, что не слышно, слуховой аппарат надо брать", — ответил чиновник. Присутствующие в зале пристыдили его.
"Уважаемые белгородцы, вчера я допустил непростительную ошибку, отреагировав грубо на реплику из зала. Дело в том, что в течение сессии эти реплики звучали неоднократно, и я не видел, что автором этого высказывания был пенсионер. Это не снимает с меня ответственности за то, что я не должен был таким образом реагировать", — говорится в видеообращении Галдуна, размещенном на его странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, на той сессии рассматривался вопрос о согласовании правил благоустройства.
"Еще раз прошу принять мои извинения — и человека, которого я невольно обидел, и всех вас, уважаемые белгородцы", — добавил чиновник.
Видеообращение сопровождается текстом, в котором Галдун также пояснил свою реакцию волнением в связи с принятием "непростого решения" и пообещал впредь "быть выдержанным в общении с людьми".
Галдун 21 января был назначен на должность временно исполняющего обязанности главы Белгорода вместо досрочно ушедшего в отставку Константина Полежаева. До этого Галдун работал замгубернатора, возглавлял департамент ЖКХ. Конкурс на замещение должности главы Белгорода пройдет 12 марта. Официальных данных о том, что Галдун примет в нем участие, нет.
В последнее время в России ряд высказываний чиновников в СМИ вызвали неоднозначную реакцию в обществе. Так, в октябре 2018 года после обсуждения размера прожиточного минимума для неработающих пенсионеров покинула свой пост министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова: чиновница выразила мнение, что 3,7 тысячи рублей вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей", и отметила, что "макарошки стоят всегда одинаково". В ноябре руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече с волонтерами заявила, что государство "ничего не должно" подрастающему поколению. Позже она подала в отставку и покинула свой пост.
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Комментарии11
Общество , Видео , Политика , Наталья Соколова , Белгород
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