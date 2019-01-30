Врио мэра Белгорода извинился за свои слова о слуховом аппарате для пенсионера

Врио мэра Белгорода Юрий Галдун в соцсетях извинился перед горожанами за свой "грубый" совет не расслышавшему его пенсионеру воспользоваться слуховым аппаратом, пояснил свою реакцию волнением и пообещал быть сдержаннее.

Telegram-канал "Белгород №1" опубликовал видеозапись, сделанную во вторник во время заседания седьмой сессии городского совета. Во время выступления Галдуна присутствующий в зале пожилой мужчина крикнул: "Юрий, вас не слышно".

"Я не виноват, что не слышно, слуховой аппарат надо брать", — ответил чиновник. Присутствующие в зале пристыдили его.

"Уважаемые белгородцы, вчера я допустил непростительную ошибку, отреагировав грубо на реплику из зала. Дело в том, что в течение сессии эти реплики звучали неоднократно, и я не видел, что автором этого высказывания был пенсионер. Это не снимает с меня ответственности за то, что я не должен был таким образом реагировать", — говорится в видеообращении Галдуна, размещенном на его странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, на той сессии рассматривался вопрос о согласовании правил благоустройства.

"Еще раз прошу принять мои извинения — и человека, которого я невольно обидел, и всех вас, уважаемые белгородцы", — добавил чиновник.

Видеообращение сопровождается текстом, в котором Галдун также пояснил свою реакцию волнением в связи с принятием "непростого решения" и пообещал впредь "быть выдержанным в общении с людьми".

Галдун 21 января был назначен на должность временно исполняющего обязанности главы Белгорода вместо досрочно ушедшего в отставку Константина Полежаева. До этого Галдун работал замгубернатора, возглавлял департамент ЖКХ. Конкурс на замещение должности главы Белгорода пройдет 12 марта. Официальных данных о том, что Галдун примет в нем участие, нет.