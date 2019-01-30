На просьбу говорить громче чиновник порекомендовал пенсионеру слуховой аппарат

Исполняющий обязанности мэра Белгорода Юрий Галдун грубо ответил на просьбу пенсионера во время очередной сессии горсовета. Видеозапись опубликована во вторник, 29 января, в Telegram-канале «Белгород №1».

Пожилой мужчина в зале попросил выступающего чиновника говорить громче. «Я не виноват, что не слышно! Слуховой аппарат надо брать!» — ответил Галдун. Его тут же пристыдили другие слушатели. Глава города попытался оправдаться: «Я плохо говорю».

Чиновник предлагал новые правила благоустройства. В них устанавливались размеры прилегающей территории, уборку которой должны обеспечивать собственники квартир, частных домов и коммерческих помещений, уточняет информагентство «Бел.ru». Галдун отметил, что инвалиды и пенсионеры штрафы за неуборку платить не будут.