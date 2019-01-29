Российские чиновники заказали беседы о духовности за полмиллиона рублей

Правительство Ленинградской области заказало конференцию о духовных традициях региона за 500 тысяч рублей, сообщает 47news

По информации издания, открытый конкурс чиновники объявили 19 декабря прошлого года. Тендер выиграла компания «Эктум», снизившая цену до 440 тысяч рублей. Ленинградский университет имени Пушкина, где по техзаданию должно пройти само мероприятие, до конкурса не допустили.

Согласно заданию, исполнитель должен провести кофе-брейк и обед, тематическую выставку и деловую игру, победители которой в качестве приза получат сертификаты в спортивный магазин. Конференция рассчитана на 150 человек.