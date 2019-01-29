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Насте Рыбке запретили трогать Дерипаску 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: CNN / YouTube
Российские спецслужбы запретили Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) высказываться на определенные темы, в том числе касающиеся бизнесмена Олега Дерипаски. Об этом во вторник, 29 января, сама девушка рассказала в интервью CNN.
Вашукевич отказалась отвечать на вопросы про Дерипаску, сославшись на то, что «российские агенты (…) четко объяснили, что надо говорить, а что нет». Девушка отметила, что ей сказали: «Не трогай больше Олега Дерипаску».
23 января сообщалось, что Вашукевич, подозреваемая в вовлечении в занятие проституцией, не пришла на собственную пресс-конференцию.
Ранее в тот же день сообщалось, что следователи установили детали вовлечения Вашукевич и Александром Кирилловым (Алекс Лесли) потерпевших в занятие проституцией. Подозреваемые были задержаны 17 января в Шереметьево, куда они прибыли после депортации из Таиланда, где им дали условный срок по делу об организации секс-тренинга.
Позднее стало известно, что заявление против Вашукевич и Кириллова написала посещавшая их секс-тренинги Александра Давыдова (Саша Травка). По словам 24-летней девушки, ее отправляли на «раскрепощающие» уроки, во время которых она оказывала сексуальные услуги. Также она должна была запоминать разговоры клиентов и передавать их содержание Рыбке. В ходе очной ставки Вашукевич не признала вину и обвинила заявительницу в том, что та занималась проституцией до этого.
Вечером 22 января Рыбку и Лесли отпустили из изолятора временного содержания под обязательство о явке.
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Общество , Олег Дерипаска , Александр Кириллов , Аэропорт Шереметьево , CNN
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