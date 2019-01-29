Патриарх Кирилл: Россия продолжит возрождать православные святыни Сирии

"Завершаются реставрационные работы в монастырях святой Феклы в Малюле, и мы надеемся, что паломники могут посещать эти места, радоваться соприкосновению с глубокой духовной традицией вашей церкви. По вашей просьбе, в ближайшее время будет осуществлена реализация другого важного проекта — восстановление церковного комплекса в городе Арбин и церкви в городе аль-Забадани близ Дамаска", — сказал он.

Предстоятель Русской православной церкви выразил благодарность синоду Антиохийской церкви за их позицию относительно религиозного кризиса на Украине.

"Хотел бы особенно выразить вам благодарность за открытую поддержку, которую вы оказываете Украинской церкви. Мы приветствуем заявление, которое было сделано вашим синодом, где было сказано, что иерархи считают сложившуюся ситуацию угрозой, способное вызвать длительное разделение Православной церкви", — подчеркнул патриарх Кирилл.

В свою очередь, глава Антиохийской церкви заявил, что вопросы, затрагивающие все поместные церкви, должны решаться исключительно на основе консенсуса.

"Мы не согласны с тем, что принимаются попытки одностороннего решения церковных проблем за счет всего православного мира, то есть те попытки, которые ведут в результате к расколу этого мира. Мы призывали и продолжаем призывать Константинопольский патриархат и другие поместные церкви к тому, чтобы вернуться на путь диалога, на пусть сотрудничества, который является основным принципом нашей деятельности", — отметил Патриарх Антиохийский и всего Востока.

Стороны также обсудили вопросы студенческого обмена. Как отметил патриарх Кирилл, это поможет и в будущем сохранить добрые отношения между странами и Церквями.

"Сегодня пять молодых представителей вашей Церкви обучаются в России, а в институте святого Иоанна Дамаскина обучаются две студентки Московского патриархата. Это очень хорошая программа, и нам надо ее развивать, потому что студенты получают уникальный опыт, приобщаются к традициям наших братских церквей, и в будущем могут послужить развитию отношений", — отметил предстоятель РПЦ.

Его собеседник добавил, что обе Церкви "призваны сыграть большую роль, я думаю, что ее можно охарактеризовать как авангардную, чтобы мир воцарился навсегда на наших землях".