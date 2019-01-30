Спектакль с участием 96-летнего Этуша уберут из репертуара театра

Театр имени Вахтангова уберет из репертуара спектакль «Бенефис» с народным артистом СССР Владимиром Этушем в главной роли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

В обращении к зрителям художественного руководителя театра Римаса Туминаса и директора Кирилла Крока говорится, что «принято непростое решение — спектакль "Бенефис" покидает репертуар Вахтанговского театра».

Руководство театра подчеркнуло, что будет искать возможности, чтобы найти для Владимира Этуша роль, соответствующую его таланту и возможностям.

В качестве причины для исключения «Бенефиса» из репертуара в театре назвали состояние здоровье Этуша.

«К нашему огромному сожалению, Владимиру Абрамовичу, отметившему в прошлом году свое 95-летие, стало тяжело играть этот трехчасовой спектакль», — говорится в сообщении пресс-службы.

Спектакль «Бенефис» вошел в репертуар театра имени Вахтангова два года назад и шел каждый месяц. В последнее время руководству театра пришлось несколько раз отменить спектакль из-за состояния здоровья актера.