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Спектакль с участием 96-летнего Этуша уберут из репертуара театра 

Рамблер + ещё 6 54 минуты назад
Фото: ТАСС
Театр имени Вахтангова уберет из репертуара спектакль «Бенефис» с народным артистом СССР Владимиром Этушем в главной роли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.
В обращении к зрителям художественного руководителя театра Римаса Туминаса и директора Кирилла Крока говорится, что «принято непростое решение — спектакль "Бенефис" покидает репертуар Вахтанговского театра».
Руководство театра подчеркнуло, что будет искать возможности, чтобы найти для Владимира Этуша роль, соответствующую его таланту и возможностям.
В качестве причины для исключения «Бенефиса» из репертуара в театре назвали состояние здоровье Этуша.
«К нашему огромному сожалению, Владимиру Абрамовичу, отметившему в прошлом году свое 95-летие, стало тяжело играть этот трехчасовой спектакль», — говорится в сообщении пресс-службы.
Спектакль «Бенефис» вошел в репертуар театра имени Вахтангова два года назад и шел каждый месяц. В последнее время руководству театра пришлось несколько раз отменить спектакль из-за состояния здоровья актера.
Комментарии1
Общество , Римас Туминас , Владимир Этуш
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