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Все школы Екатеринбурга закрыли на карантин 

Газета.Ru + ещё 7 49 минут назад
Фото: depositphotos.com
В Екатеринбурге из-за роста числа жителей, заболевших ОРВИ и гриппом, все общеобразовательные школы и муниципальные организации допобразования были закрыты на карантин. Постановление размещено на сайте городской администрации.
Отмечается, что карантин вводится с 30 января в связи с неблагополучной ситуацией, которая сложилась в городе из-за заболеваний.
"В период с 21.01.2019 по 27.01.2019 зарегистрировано 21 088 случаев заболевания ОРВИ", — говорится в постановлении.
Ранее все школы Кургана закрыли на карантин.
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