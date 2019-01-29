Виктория Скрипаль в беседе с RT рассказала о возможных вариантах завершения дела об инциденте в британском Солсбери, фигурантами которого были, в том числе её дядя — бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
В ходе разговора она подчеркнула, что последний раз общалась с Юлией 24 июля 2018 года.
По мнению Скрипаль, дело об отравлении в Солсбери может иметь любой исход.
«Может закончиться тем, что мы их никогда не увидим, может закончиться тем, что нам скоро скажут, что они попали в какую-нибудь катастрофу. Могут сказать, что их состояние здоровья ухудшилось…», — отметила она.
При этом Скрипаль добавила, что наиболее ожидаемым для семьи завершением ситуации было бы возвращение Юлии домой.
«Этой верой только и живём, что когда-нибудь Юлия вернётся в Россию», — заключила она.
Ранее Виктория Скрипаль в беседе с газетой «Известия» заявила о намерении потребовать от российских правоохранительных органов признать без вести пропавшей её родственницу Юлию.