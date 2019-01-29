Виктория Скрипаль рассказала о возможном исходе дела об отравлении в Солсбери

Виктория Скрипаль в беседе с RT рассказала о возможных вариантах завершения дела об инциденте в британском Солсбери, фигурантами которого были, в том числе её дядя — бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

В ходе разговора она подчеркнула, что последний раз общалась с Юлией 24 июля 2018 года.

По мнению Скрипаль, дело об отравлении в Солсбери может иметь любой исход.

«Может закончиться тем, что мы их никогда не увидим, может закончиться тем, что нам скоро скажут, что они попали в какую-нибудь катастрофу. Могут сказать, что их состояние здоровья ухудшилось…», — отметила она.

При этом Скрипаль добавила, что наиболее ожидаемым для семьи завершением ситуации было бы возвращение Юлии домой.