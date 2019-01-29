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Беглов дал старт программе подготовки кадрового резерва Петербурга 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: ТАСС
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил запустить программу "Лидеры города" для поддержки талантливых молодых специалистов и создания условий для их карьерного роста.
"Необходимо настроить карьерные лифты для самых талантливых и целеустремленных. Создать условия, чтобы они могли реализовать себя в Петербурге, а не покидали его в поисках лучших возможностей", — цитирует Беглова Regnum.
Он заявил о запуске программы подготовки кадрового резерва Петербурга нового поколения — "Лидеры города".
"В ходе ежегодного многоэтапного конкурса будут отбираться финалисты, которые будут участвовать в стипендиальных программах профессионального роста, получать приоритеты при назначении в администрации и муниципалитеты города и городских структур", — отметил глава города.
Беглов сказал о необходимости обновить управленческий корпус Петербурга за счет новых кадров, представителей молодого поколения, "которые обладают знаниями, современными компетенциями и навыками".
"Мы должны сформировать сильную, профессиональную команду единомышленников, которым будут по плечу самые дерзновенные планы", — резюмировал врио губернатора Санкт-Петербурга.
Напомним, ранее сегодня Александр Беглов сказал, что Северной столице остро необходима модернизация. Иначе Петербург проиграет в глобальной конкуренции за финансовые и человеческие ресурсы.
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Общество , Александр Беглов , ИА REGNUM , Санкт-Петербург
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