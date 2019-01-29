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Венедиктов отменил лекцию из-за плохого самочувствия 

News.ru 22 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» планировал 29 января провести лекцию при поддержке «Открытой России» и «Партии Перемен». Однако встречу пришлось отменить в связи тем, что спикер плохо себя чувствует.
Об отмене мероприятия сообщило московское отделение «Партии Перемен» в своём Facebook. Подробной информации о состоянии здоровья журналиста не сообщается.
В политической организации пообещали позже сообщить о новом месте и дате проведения лекции.
Ранее News.ru сообщал, что 13 октября 2018 года Венедиктов был экстренно отправлен в больницу, где ему сделали операцию на почке. 22 октября он был выписан из медучреждения.
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