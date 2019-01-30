Законы, вступающие в силу в феврале

Все федеральные пособия, выплаты и компенсации будут проиндексированы, оформлять право на недвижимость станет легче, а военные начнут получить пенсии с помощью национальной платёжной системы. Какие изменения ждут россиян в феврале?

1 февраля. Пособия и выплаты проиндексируют на уровень инфляции

​Федеральные ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ), пособия и компенсации будут проиндексированы на уровень фактической инфляции за прошлый год, то есть 4,3 процента. ​По словам вице-премьера Татьяны Голиковой , общий объём финансового обеспечения, необходимого для проведения индексации социальных выплат в этом году, может составить 25,9 миллиарда рублей. Из них средства федерального бюджета — 22,1 миллиарда, Фонда социального страхования — 3,4 миллиарда, Пенсионного фонда — 0,4 миллиарда.

«Обращаться за индексацией не нужно, перерасчёт выплат будет произведён в автоматическом режиме», — пояснила «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

​Индексация указанных пособий и выплат, бесспорно, не приведёт к их резкому увеличению. Однако ЕДВ — не единственный доход льготных категорий граждан, напомнил заместитель председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев . «Есть пенсии, есть меры социальной поддержки на уровне регионов, и всё это нужно рассматривать в комплексе», — сказал депутат в разговоре с «Парламентской газетой». Законодатель подчеркнул, что индексация пособий и единовременной денежной выплаты на уровень не ниже фактической инфляции — публичное обязательство власти перед своими гражданами и Правительство его исполняет.

​В частности, проиндексированы будут выплаты инвалидам. После индексации для инвалидов I группы она составит 3782,94 рубля (+155,96 рубля), II группы — 2701,62 рубля (+111,38 рубля), III группы — 2162,66 рубля (+89,16 рубля). Дети-инвалиды получат 2701,62 рубля (+111,38 рубля). Также на 4,3 процента будут повышены выплаты льготникам, признанным жертвами радиационных излучений. Кроме ликвидаторов аварий, жителей зоны поражения и россиян, которые перенесли лучевую болезнь, в неё входят также дети, страдающие болезнями, которые обусловлены генетическими последствиями облучения одного из родителей.

Повышенные ежемесячные денежные выплаты в феврале получат также участники ВОВ и ветераны боевых:

инвалиды войны, участники ВОВ, ставшие инвалидами, сотрудники органов внутренних дел , пожарной службы, учреждений уголовно-исполнительной системы, ставшие инвалидами при исполнении служебных обязанностей, — 5403,21 рубля (+222,75 рубля); участники Великой Отечественной войны, а также родители и жёны военнослужащих, погибших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите СССР или при исполнении военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте — 4052,39 рубля (+167,06 рубля); лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; ветераны боевых действий — 2972,82 рубля (+ 122,56 рубля); граждане, не менее шести месяцев проходившие военную службу в частях и учреждениях, не входящих в состав действующей армии в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, и награждённые медалями или орденами СССР за службу в этот период, а также жители СССР, работавшие в годы Великой Отечественной войны на объектах ПВО, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов и на прифронтовых участках, — 1622,00 рубля (+66,87 рубля); члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий; члены семей погибших в ВОВ граждан из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда; члены семей сотрудников МВД, пожарной охраны и ФСИН , погибших при исполнении служебных обязанностей, и члены семей военнослужащих, погибших в плену, пропавших без вести в районах боевых действий, — 1622,00 рубля (+66,87 рубля).

​С 1 февраля бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, признанные инвалидами, будут получать ежемесячно 5403,21 рубля (+222,76 рубля). Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей смогут рассчитывать на пособие в 4052,39 рубля (+167 рублей). Также будут повышены выплаты Героям СССР, Героям России, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда России и полным кавалерам ордена Трудовой Славы.

Обращаться за индексацией не нужно, перерасчёт выплат будет произведён в автоматическом режиме.

Кроме того, с 1 февраля будут проиндексированы детские пособия. В частности, это коснётся: единовременного пособия при рождении (усыновлении) ребёнка (после повышения оно составит 17 328,89 рубля); ежемесячного пособия по уходу за первым ребёнком до полутора лет (4512 рублей после повышения); ежемесячного пособия по уходу за вторым и более младшим ребёнком до полутора лет (6498,33 рубля); пособия на ребёнка военнослужащего, проходящего службу по призыву (11 863,26 рубля); выплаты на ребёнка, проживающего в чернобыльской зоне от рождения до полутора лет (3380,42 рубля).

​В районах и местностях, где установлены свои коэффициенты к зарплате, данные пособия будут больше, так как их увеличат дополнительно.

1 февраля. Право на недвижимость оформят ещё быстрее

​После удостоверения сделки с недвижимостью нотариусы должны будут направить заявление о государственной регистрации прав в Росреестр в электронном виде до конца рабочего дня.

​Уложиться в аналогичные сроки их обязали и после выдачи свидетельства о праве на наследство по закону, о праве на наследство по завещанию, а также о праве собственности на долю в общем имуществе по заявлению пережившего супруга. Если в электронном виде отправить заявление не удалось, то сделать это можно будет и на бумаге, но не позднее двух рабочих дней с момента удостоверения сделки. «Это большое удобство для граждан, ведь нотариус оказывает услугу в режиме одного окна, — объяснил председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников

​По словам депутата, гражданам больше не нужно будет лично обращаться в МФЦ для подачи документов в Росреестр либо пользоваться услугами различных серых посредников, которые предлагают ускорить регистрацию. Кроме того, услуга по подаче документов на регистрацию прав на недвижимость станет бесплатной — это произойдёт из-за того, что она перестанет быть самостоятельным нотариальным действием и войдёт в состав общего нотариального действия по удостоверению сделки.

1 февраля. Военные получат пенсию на карту „Мир“

​С 1 февраля 2019 года пенсии и социальные выплаты военным будут перечисляться на карту „Мир“.

​Аналогичные правила, согласно постановлению Правительства, будут действовать в отношении пожарных, служащих органов внутренних дел, органов наркоконтроля, Росгвардии. Предполагается, что к 2020 году такие карты появятся у каждого российского пенсионера.

28 февраля. Заканчивается второй этап „амнистии капитала“

​Завершается период, в течение которого россияне могут задекларировать в налоговых органах как открытые, так и закрытые на дату подачи заявления иностранные банковские счета, не оплачивая налог на прибыль и НДФЛ.

​Кроме того, физлицам предоставляется возможность добровольно задекларировать имущество, активы, контролируемые иностранные компании в обмен на освобождение от налоговой, административной и уголовной ответственности.

Первый раз „амнистия капитала“ проходила в России с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года. По данным законодателей, льготами воспользовались более семи тысяч граждан. С инициативой провести второй этап амнистии выступил Президент России Владимир Путин

​Отличительная особенность второго этапа в том, что в этот период можно задекларировать как отрытые, так и закрытые на момент подачи заявления банковские счета.