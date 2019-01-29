Уволенный замглавы Росгеологии нашёл новую работу

Уволенный с поста заместителя генерального директора Росгеологии Руслан Горринг, который был скомпрометирован публикацией откровений о работе в госструктуре, заявил, что ему поступило предложение поработать в одной из стран Африки, сообщает радиостанция «Говорит Москва»

«За рубеж уже пригласили сразу. Мой уровень мне позволяет не переживать за работ», — заявил Горринг.

Бывший топ-менеджер также отметил, что переживает о дальнейшей судьбе команды, которую собирал годами. По его словам запись разговора, которая послужила поводом для увольнения, в сеть выложили «по заказу».

«Не смогли найти в работе коррупционного. Осталось залезть в личное пространство в личное время и красиво упаковать» — сетует Горринг.