Уволенный замглавы Росгеологии нашёл новую работу 

Уволенный с поста заместителя генерального директора Росгеологии Руслан Горринг, который был скомпрометирован публикацией откровений о работе в госструктуре, заявил, что ему поступило предложение поработать в одной из стран Африки, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
«За рубеж уже пригласили сразу. Мой уровень мне позволяет не переживать за работ», — заявил Горринг.
Бывший топ-менеджер также отметил, что переживает о дальнейшей судьбе команды, которую собирал годами. По его словам запись разговора, которая послужила поводом для увольнения, в сеть выложили «по заказу».
«Не смогли найти в работе коррупционного. Осталось залезть в личное пространство в личное время и красиво упаковать» — сетует Горринг.
Речь идёт о видеозаписи прямой трансляции игры в PlayerUnknown’s Battlegrounds на сервисе Twitch, на которой Горринг в нецензурных выражениях общался с подчиненной, которую попросил рассказать историю о том, как он её уволил, а затем снова взял на работу и заставил «стучать» на коллег. Также бывший топ-менеджер заявил, что у него были интимные отношения с несколькими сотрудницами компании. После появления видео в сети решение об увольнении Горринга принял руководитель Росгеологии Роман Панов. Сам экс-заместитель гендиректора холдинга заявил, что уволился сам в день опубликования записи в Интернете.