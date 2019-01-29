Список победителей «Грэмми» утек в сеть

Организаторы «Грэмми» назвали фейком появившийся в интернете список победителей музыкальной премии. Об этом сообщает американский журнал Billboard.

28 января на сайте мероприятия были опубликованы результаты за две недели до запланированной церемонии. Их быстро удалили, однако список лауреатов успели снять на видео. Ролик доступен на YouTube-канале пользователя royalty. Изначально он был залит в Twitter-аккаунт everyday4you, однако позднее страница была удалена.

Как следует из ролика, главной песней года станет композиция Shallow Леди Гаги Брэдли Купера . Приз за лучший альбом вручат пластинке H. E. R. Награда за лучшую запись достанется рэперше Карди Би. В комментарии под роликом было отмечено, что премию также получат Тэйлор Свифт, Arctic Monkeys, Fall Out Boy, Beck. Дуэт Chloe x Halle может стать прорывом года.

Американская академия звукозаписи назвала эту информацию ложной, пояснив, что до дня вручения премии даже сотрудникам академии не раскрывают информацию о результатах. Компания Deloitte передает имена победителей в запечатанных конвертах.

Церемония вручения 61-й ежегодной премии «Грэмми» состоится 10 февраля в Лос-Анджелесе. Имена номинантов стали известны 7 декабря 2018 года. Канадский рэпер Дрейк стал претендентом в семи категориях, а певица Леди Гага, рэперша Карди Би и хип-хоп-исполнитель Childish Gambino — в пяти.