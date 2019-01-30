В Петербурге обсудили ситуацию с детьми-сиротами

Санкт-Петербурге состоялось заседание координационного совета, на повестке дня которого стояли вопросы попечительства в сфере социальной защиты, образования и здравоохранения, сообщает ФАН.

В городе работает 36 организаций для детей-сирот. В настоящее время в семьях устроены около 10 тыс. детей.

При этом имеется ряд сложностей — у одних детей есть инвалидность, предполагающая особые условия содержания ребёнка, а у других есть братья и сёстры, которых при усыновлении нельзя разделять.

Как рассказал глава комитета по социальной политике Алексей Ржаненков, в Петербурге есть программа поддержки как семей, усыновивших сирот, так и самих сирот, которая в дальнейшем станет развиваться.

Ранее портал ВашГород.ру сообщал, что в Новосибирской области решили проверить качество квартир для детей-сирот.