В бурятской школе прокомментировали наказание противогазами

Директор школы N58 в Улан-Удэ Роман Леонтьев прокомментировал сообщение о том, что ученики седьмого класса просидели целый урок в противогазах в наказание за опоздание. Об этом пишет RT.

По его словам, инцидент произошел еще 5 декабря. Родители учеников обратились к нему с жалобой на следующий день.

"Это непозволительно. Сейчас в этом классе ведет уроки другой учитель", — сказал Леонтьев.

Он уточнил, что провинившийся педагог принес свои извинения на собрании. До этого он никогда не получал замечаний.

Ранее сообщалось, что бурятских школьников наказали уроком в противогазах.