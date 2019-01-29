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В бурятской школе прокомментировали наказание противогазами 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: соцсети
Директор школы N58 в Улан-Удэ Роман Леонтьев прокомментировал сообщение о том, что ученики седьмого класса просидели целый урок в противогазах в наказание за опоздание. Об этом пишет RT.
По его словам, инцидент произошел еще 5 декабря. Родители учеников обратились к нему с жалобой на следующий день.
"Это непозволительно. Сейчас в этом классе ведет уроки другой учитель", — сказал Леонтьев.
Он уточнил, что провинившийся педагог принес свои извинения на собрании. До этого он никогда не получал замечаний.
Ранее сообщалось, что бурятских школьников наказали уроком в противогазах.
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