«Паша, мать твою»: Россияне о счетчиках на газ

Россияне отреагировали на идею штрафовать за отсутствие счетчиков газа

Россияне не оценили идею депутата Госдумы переложить ответственность за неустановку газовых счетчиков с бизнеса на них.

Соответствующую инициативу в нижнюю палату парламента накануне внес Павел Завальный , возглавляющий комитет Госдумы по энергетике.

Все потребители газа должны были обзавестись счетчиками еще к 2012 году, однако, как отмечает депутат, 1,2 миллиона устройств учета не установлены до сих пор, потому что поставщики газа не были допущены к этому потребителями.

Ныне ответственность за неустановку счетчиков лежит на поставщиках. Завальный предлагает переложить ее на потребителей, а именно штрафовать их за отказ ставить счетчики.

«Паша, мать твою, ставь счетчики бесплатно, и никто отказываться не будет», — отреагировал один из россиян в твиттере.

Одни сетовали на свои низкие зарплаты, а другие — на «жадных» депутатов и коммунальщиков, которые никак не «отстанут от народа».