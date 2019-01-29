«Паша, мать твою»: Россияне о счетчиках на газ

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Россияне отреагировали на идею штрафовать за отсутствие счетчиков газа 

Рамблер 2 часа назад
Россияне не оценили идею депутата Госдумы переложить ответственность за неустановку газовых счетчиков с бизнеса на них.
Соответствующую инициативу в нижнюю палату парламента накануне внес Павел Завальный, возглавляющий комитет Госдумы по энергетике.
Все потребители газа должны были обзавестись счетчиками еще к 2012 году, однако, как отмечает депутат, 1,2 миллиона устройств учета не установлены до сих пор, потому что поставщики газа не были допущены к этому потребителями.
Для россиян придумали новый штраф
Ныне ответственность за неустановку счетчиков лежит на поставщиках. Завальный предлагает переложить ее на потребителей, а именно штрафовать их за отказ ставить счетчики.
«Паша, мать твою, ставь счетчики бесплатно, и никто отказываться не будет», — отреагировал один из россиян в твиттере.
Одни сетовали на свои низкие зарплаты, а другие — на «жадных» депутатов и коммунальщиков, которые никак не «отстанут от народа».
«Предлагаю лишать депутатского мандата за законы, ухудшающие финансовое состояние россиян», — ответил инициативой на инициативу еще один.
Комментарии20
Общество , Видео , Павел Завальный , Госдума
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