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Экс-замглавы Росгеологии прокомментировал скандальное видео 

Рамблер + ещё 5 34 минуты назад
Фото: Росгеология
Бывший замглавы Росгеологии Руслан Горринг заявил, что скандал из-за видео с его участием был «раздут», а факты — «перекручены». Об этом сообщает РБК.
«Заказчики крутые, кому-то не нравилось, как мы жестко действуем в интересах компании», — заявил он.
Горринг отметил, что сам уволился в день публикации видео.
Бывший топ-менеджер отметил, что ему жал свою команду, треть которой он «лично собирал годами».
По его словам, на видео попало его лично общение с друзьями в свободное от работы время.
Видео, о котором идет речь, представляет собой запись прямой трансляции игры в PUBG. Мужчина-игрок на записи назвал себя Русланом Горрингом. Он попросил находящуюся рядом с ним девушку рассказать историю, как он ее уволил, а затем снова нанял и заставил «стучать».
Также мужчина заявил, что у него были интимные отношения с несколькими сотрудницами компании, и рассказал о предстоящей встрече с совладельцем НОВАТЭКа Леонидом Михельсоном.
После появления видео в Сети в Минприроды сообщили об увольнении Горринга по решению министра. Также ведомство распорядилось проверить его деятельность на посту замглавы компании.
В Росгеологии РБК заявили, что у Минприроды нет полномочий по увольнению сотрудников холдинга. По словам представителей компании, решение об увольнении Горринга принял руководитель Росгеологии Роман Панов.
Комментарии
Общество , Леонид Михельсон , Роман Панов , Новатэк , Минприроды , РБК
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