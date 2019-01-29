«Я тебя порву ***»: Замглавы Росгеологии прервал молчание

Бывший замглавы Росгеологии Руслан Горринг заявил, что скандал из-за видео с его участием был «раздут», а факты — «перекручены». Об этом сообщает РБК.
«Заказчики крутые, кому-то не нравилось, как мы жестко действуем в интересах компании», — заявил он.
Горринг отметил, что сам уволился в день публикации видео.
Бывший топ-менеджер отметил, что ему жаль свою команду, треть которой он «лично собирал годами».
По его словам, на видео попало его лично общение с друзьями в свободное от работы время.
Видео, о котором идет речь, представляет собой запись прямой трансляции игры в PUBG. Мужчина-игрок на записи назвал себя Русланом Горрингом. Он попросил находящуюся рядом с ним девушку рассказать историю, как он ее уволил, а затем снова нанял и заставил «стучать».
Также мужчина заявил, что у него были интимные отношения с несколькими сотрудницами компании, и рассказал о предстоящей встрече с совладельцем НОВАТЭКа Леонидом Михельсоном.
После появления видео в Сети в Минприроды сообщили об увольнении Горринга по решению министра. Также ведомство распорядилось проверить его деятельность на посту замглавы компании.
В Росгеологии РБК заявили, что у Минприроды нет полномочий по увольнению сотрудников холдинга. По словам представителей компании, решение об увольнении Горринга принял руководитель Росгеологии Роман Панов.