«Я тебя порву ***»: Замглавы Росгеологии прервал молчание

Экс-замглавы Росгеологии прокомментировал скандальное видео

Бывший замглавы Росгеологии Руслан Горринг заявил, что скандал из-за видео с его участием был «раздут», а факты — «перекручены». Об этом сообщает РБК.

«Заказчики крутые, кому-то не нравилось, как мы жестко действуем в интересах компании», — заявил он.

Горринг отметил, что сам уволился в день публикации видео.

Бывший топ-менеджер отметил, что ему жаль свою команду, треть которой он «лично собирал годами».

По его словам, на видео попало его лично общение с друзьями в свободное от работы время.

Видео, о котором идет речь, представляет собой запись прямой трансляции игры в PUBG. Мужчина-игрок на записи назвал себя Русланом Горрингом. Он попросил находящуюся рядом с ним девушку рассказать историю, как он ее уволил, а затем снова нанял и заставил «стучать».

Леонидом Михельсоном. Также мужчина заявил, что у него были интимные отношения с несколькими сотрудницами компании, и рассказал о предстоящей встрече с совладельцем НОВАТЭКа

После появления видео в Сети в Минприроды сообщили об увольнении Горринга по решению министра. Также ведомство распорядилось проверить его деятельность на посту замглавы компании.