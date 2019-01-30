Чучело краснокнижной совы, обнаруженное в кабинете начальника управления экологического просвещения, работы с обращениями граждан министерства экологии Челябинской области Виталия Безрукова утилизируют. Об этом в среду чиновник сообщил ТАСС в телефонном разговоре.
"Чучело продолжает находиться у меня на ответственном хранении, в положенный срок оно будет передано на утилизацию, как и положено по закону. ", — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что корреспондент одного из местных СМИ во время интервью с чиновником попросил поставить чучело совы в кадр. После публикации материала фотографии разошлись по Telegram-каналам, региональная прокуратура организовала проверку. Безруков пояснил ТАСС, что чучело три года назад изъяли у предпринимателей, которые его пытались незаконно продать через интернет.