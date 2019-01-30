Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чучело краснокнижной совы из кабинета челябинского чиновника утилизируют 

ТАСС + ещё 8 1 час назад
Фото: Андрей Ткаченко, «Челябинский обзор»
Чучело краснокнижной совы, обнаруженное в кабинете начальника управления экологического просвещения, работы с обращениями граждан министерства экологии Челябинской области Виталия Безрукова утилизируют. Об этом в среду чиновник сообщил ТАСС в телефонном разговоре.
"Чучело продолжает находиться у меня на ответственном хранении, в положенный срок оно будет передано на утилизацию, как и положено по закону. ", — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что корреспондент одного из местных СМИ во время интервью с чиновником попросил поставить чучело совы в кадр. После публикации материала фотографии разошлись по Telegram-каналам, региональная прокуратура организовала проверку. Безруков пояснил ТАСС, что чучело три года назад изъяли у предпринимателей, которые его пытались незаконно продать через интернет.
ТАСС: последние новости
Посоветовавший пенсионеру носить слуховой аппарат глава Белгорода извинился за грубость ВЦИОМ: россияне считают адекватными действия властей после взрыва в Магнитогорске В Росгеологии опровергли информацию о получении главой ведомства выговора
Общество , Виталий Безруков , Генпрокуратура РФ , ИТАР-ТАСС , Челябинская Область
Читайте также
Видео
Сенатор Арашуков задержан в зале заседаний Совета Федерации
Политика Криминал
Опубликовано видео стрельб корабля РФ в Черном море
Оружие Армия
Принуждение к голосованию за Порошенко попало на видео
В мире Украина
Ахеджакова пристыдила Галкина за насмешки
Шоу-бизнес
Украинского кикбоксера поймали в России за убийство
Происшествия
США начали производство новых ядерных боеголовок
США Азия
Пока вы спали: Кто унаследует бесплатную землю
Общество
Россия воскрешает оружие СССР
Армия
Германия заступилась за Россию перед Европой
В мире Политика
Пенсионерка выскочила на рельсы перед поездом
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение