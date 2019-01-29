Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин инициировал проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Росгеологии, сообщил журналистам представитель министерства.
«После вчерашнего возмутительного видео в соцсетях с участием топ-менеджера госкорпорации "Росгеология" глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин распорядился провести в Росгеологии проверку финансово-хозяйственной деятельности», — отметили в Минприроды.
29 января Росгеология уволила первого замглавы компании Руслана Горринга. В компании пояснили, что расторжение контракта произошло после служебной проверки «информации, появившейся в СМИ». При этом в Росгеологии отметили, что подтверждающих фактов нарушения трудовых отношений и разглашения коммерческой информации не установлено не было. В то же время контракт с Горрингом был расторгнут с учетом «обстоятельств появления информации».
Ранее в интернете появилось видео игрового стрима с участием Горринга. Как отмечает «РИА Новости», на видео Горринг угрожает насилием другим игрокам, рассказывает о связях с подчиненными, сопровождая все это нецензурной лексикой.