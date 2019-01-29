Глава Минприроды иницировал проверку финансово-хозяйственной деятельности Росгеологии

«После вчерашнего возмутительного видео в соцсетях с участием топ-менеджера госкорпорации "Росгеология" глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин распорядился провести в Росгеологии проверку финансово-хозяйственной деятельности», — отметили в Минприроды.

29 января Росгеология уволила первого замглавы компании Руслана Горринга. В компании пояснили, что расторжение контракта произошло после служебной проверки «информации, появившейся в СМИ». При этом в Росгеологии отметили, что подтверждающих фактов нарушения трудовых отношений и разглашения коммерческой информации не установлено не было. В то же время контракт с Горрингом был расторгнут с учетом «обстоятельств появления информации».