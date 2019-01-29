Пушков отреагировал на скандал с увольнением замглавы Росгеологии

Сенатор Алексей Пушков высказался о скандале с участием первого заместителя главы Росгеологии Русланом Горрингом.

«Как сей персонаж стал первым замом и кто его назначил на этот высокий пост?» — поинтересовался Пушков в твиттере.

Сенатор также задался вопросом, что происходит в этой госкорпорации, «если там такие заместители».

Ранее в интернете появилось видео игрового стрима, в ходе которого Руслан Горринг рассказывал о сексе с подчиненными и угрожал другим игрокам.