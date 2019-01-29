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Пушков отреагировал на скандал с увольнением замглавы Росгеологии 

Рамблер + ещё 18 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Сенатор Алексей Пушков высказался о скандале с участием первого заместителя главы Росгеологии Русланом Горрингом.
«Как сей персонаж стал первым замом и кто его назначил на этот высокий пост?» — поинтересовался Пушков в твиттере.
Сенатор также задался вопросом, что происходит в этой госкорпорации, «если там такие заместители».
Ранее в интернете появилось видео игрового стрима, в ходе которого Руслан Горринг рассказывал о сексе с подчиненными и угрожал другим игрокам.
После этого глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин распорядился уволить Горринга и провести в Росгеологии проверку финансово-хозяйственной деятельности. Гендиректору Росгеологии Роману Панову объявлен выговор.
Общество , Дмитрий Кобылкин , Алексей Пушков , Роман Панов , Минприроды
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