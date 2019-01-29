Сенатор Алексей Пушков высказался о скандале с участием первого заместителя главы Росгеологии Русланом Горрингом.
«Как сей персонаж стал первым замом и кто его назначил на этот высокий пост?» — поинтересовался Пушков в твиттере.
Сенатор также задался вопросом, что происходит в этой госкорпорации, «если там такие заместители».
Ранее в интернете появилось видео игрового стрима, в ходе которого Руслан Горринг рассказывал о сексе с подчиненными и угрожал другим игрокам.
После этого глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин распорядился уволить Горринга и провести в Росгеологии проверку финансово-хозяйственной деятельности. Гендиректору Росгеологии Роману Панову объявлен выговор.