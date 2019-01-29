«Иди отсюда на ***»: Замглавы Росгеологии уволен за стрим

Заместителя главы Росгеологии Руслана Горринга уволили из-за попавшего в Сеть видео, на котором он ругался матом, угрожал участнику онлайн-игры и рассказывал о сексуальных отношениях с подчиненной. Об этом сообщает ТАСС.

В Минприроды распорядились провести проверку деятельности Горринга на посту замглавы компании.

Видеозапись эфира Горринга на сервисе Twitch ранее опубликовал Telegram-канал «Медиакиллер».