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«Иди отсюда на ***»: Замглавы Росгеологии уволен за стрим 

Рамблер + ещё 9 1 час назад
Заместителя главы Росгеологии Руслана Горринга уволили из-за попавшего в Сеть видео, на котором он ругался матом, угрожал участнику онлайн-игры и рассказывал о сексуальных отношениях с подчиненной. Об этом сообщает ТАСС.
Решение об увольнении Горринга принял глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Кроме того, главе холдинга Роману Панову объявили выговор.
В Минприроды распорядились провести проверку деятельности Горринга на посту замглавы компании.
Видеозапись эфира Горринга на сервисе Twitch ранее опубликовал Telegram-канал «Медиакиллер».
Общество , Видео , Дмитрий Кобылкин , Роман Панов , Минприроды
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