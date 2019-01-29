Пока вы спали: Россияне бегут из городов

Фальшивых двухтысячных купюр стало больше сообщают Количество фальшивых двухтысячных банкнот стало расти. Об этом со ссылкой на статистику Центрального банка России «Известия» . С момента ввода в оборот в октябре 2017 года до конца 2018-го регулятор выявил 384 поддельных купюры номиналом две тысячи рублей — 1% от общего числа подделок. В Гознаке изданию объяснили, что рост количества ненастоящих двухтысячных купюр объясняется их постепенным вхождением в оборот в течение прошлого года. ФАС узнает банковскую тайну Банковская тайна перестанет быть тайной для антимонопольщиков. По данным «Коммерсанта», служба подготовила поправки к закону «О банках и банковской деятельности», в случае принятия которых ФАС пополнит список тех, по чьему запросу кредитные организации обязаны раскрывать банковскую тайну. По словам замглавы управления Федеральной антимонопольной службы по борьбе с картелями Дмитрия Артюшенко, доступ к банковской тайне, а именно к информации о движении денег по счетам, нужен ФАС для выявления картельных сговоров между компаниями. Племянница хочет признать Юлию Скрипаль пропавшей Дочь шпиона Сергея Скрипаля Юлия без вести пропала, заявила «Известиям» ее двоюродная сестра Виктория. По ее словам, она уже почти шесть месяцев не может связаться с кузиной. По этой причине Виктория Скрипаль намерена обратиться в российские правоохранительные органы с заявлением об исчезновении Юлии. По мнению самой Виктории, ее сестру похитили и удерживают в качестве заложника власти Великобритании. «Недопустимо, чтобы даже российские дипломаты не имели к ней доступ», — считает она. Германия защитила «Северный поток — 2» Поправки Еврокомиссии в Газовую директиву ЕС направлены исключительно против газопровода «Северный поток — 2», бессмысленны, расплывчаты и неприменимы. Об этом, как сообщают «Ведомости», в заключении на проект поправок упомянули представители Германии. По их мнению, директива подразумевает исключения для всех инфраструктурных проектов, кроме «Северного потока — 2», тогда как для него исключение как раз таки должно быть сделано, так как финансироваться трубопровод уже начал. Также в ФРГ обратили внимание на то, что действующее законодательство ЕС уже подразумевает все, что предлагается ввести с помощью поправок. «Мы отклоняем предложенные Еврокомиссией поправки», — заключила Германия. Россияне бегут из городов Россияне снова заинтересовались сельской местностью, но на этот раз не фермерством, а историей и культурой, пишут «Известия». Издание рассказало истории многодетной семьи Воротниковых, переехавшей в поселок Измайлово Ульяновской области и открывшей там суконную мастерскую, бизнесмена Олега Жарова, восстановившего десятки памятников архитектуры в ярославском селе Вятское, а также историю энтузиастов, восстанавливающих в ульяновском селе Акшуат лозоплетение. По словам Анатолия Карпова, эксперта Ассоциации самых красивых деревень и городков России, за 18 последних лет в сельские населенные пункты переехали десятки тысяч россиян. «А задумываются об этом сотни тысяч, может быть, даже один-два миллиона», — считает он.