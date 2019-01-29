Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У экспертов не возникло сомнений в подлинности похищенной картины Куинджи 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Эксперты не сомневаются в подлинности похищенного и найденного полотна Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", об этом РИА Новости сообщил глава департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов.
В воскресенье неизвестные похитили картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" прямо с выставки в Третьяковке. Страховая стоимость картины, по данным Минкультуры и страховщика — компании "Стерх", составляет 12 миллионов рублей (около 180 тысяч долларов). В понедельник утром МВД РФ сообщило о задержании подозреваемого в краже картины, само полотно было найдено в Одинцовском районе Подмосковья. Также выясняется, были ли у задержанного сообщники.
Ранее ряд СМИ сообщил, что найденная картина может оказаться подделкой. "У экспертов сомнений в том, что картина подлинная, нет. Насколько я знаю, они уже ее видели", — сказал Кононов.
Последние новости
Готовится "великое ограбление" на 251 миллиард долларов Пушков прокомментировал отказ Банка Англии вернуть Мадуро золото В Германии призвали отказаться от туалетной бумаги
Общество , Владислав Кононов , Архип Куинджи , Минкультуры , МВД , РИА Новости , Республика Крым
Читайте также
Видео
На Украине пропал капитан «Норда»
Происшествия Украина
Украинцы готовы отказаться от Донбасса
Украина В мире
РФ потребовала у Киева информацию о капитане «Норда»
Политика В мире
Москву накроет ледяной дождь
Погода Новости Москвы
Экс-супруга Башарова отыскала мужа
Шоу-бизнес
Скабеева высказалась о толкнувшем ее украинце
Общество
У россиян стали собирать компромат на страну
Общество
Юбилей обернулся для Пугачевой провалом
Шоу-бизнес
Похититель «Крыма» назвал причину кражи
Происшествия
Ботинки рабочего стали причиной взрыва фуры
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение