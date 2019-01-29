У экспертов не возникло сомнений в подлинности похищенной картины Куинджи

В воскресенье неизвестные похитили картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" прямо с выставки в Третьяковке. Страховая стоимость картины, по данным Минкультуры и страховщика — компании "Стерх", составляет 12 миллионов рублей (около 180 тысяч долларов). В понедельник утром МВД РФ сообщило о задержании подозреваемого в краже картины, само полотно было найдено в Одинцовском районе Подмосковья. Также выясняется, были ли у задержанного сообщники.

Ранее ряд СМИ сообщил, что найденная картина может оказаться подделкой. "У экспертов сомнений в том, что картина подлинная, нет. Насколько я знаю, они уже ее видели", — сказал Кононов.