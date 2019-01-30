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МЧС приостановило работу 315 ТЦ после проверок пожарной безопасности 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Деятельность 315 торгово-развлекательных центров в России остается приостановленной после проверок пожарной безопасности, ведутся работы по устранению недостатков, сообщил в среду главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору — директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.
Массовые проверки торговых центров начались после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" 25 марта прошлого года в городе Кемерово, жертвами которого стали 60 человек, большинство из которых — дети.
"Все торгово-развлекательные центры мы проверили. На сегодняшний день 315 торговых центров остаются остановленными собственниками, ведется работа по устранению недостатков", — рассказал Еникеев в эфире телеканала "Россия 1".
По его словам, больше всего это коснулось Тюмени, Новосибирска, Красноярского и Пермского краев, Татарстана. Из основных нарушений Еникеев назвал проблемы с эвакуационными проходами и путями, неработоспособность систем.
Ранее сообщалось, что с 28 марта по 25 июля 2018 года МЧС России проводило внеплановые проверки торгово-развлекательных центров. Всего было проверено порядка 90 тысяч объектов, в том числе свыше 11 тысяч торгово-развлекательных центров. В ходе проверок выявлено более 280 тысяч нарушений противопожарных требований.
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Общество , Пожары , МЧС
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