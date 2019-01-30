МЧС приостановило работу 315 ТЦ после проверок пожарной безопасности

Деятельность 315 торгово-развлекательных центров в России остается приостановленной после проверок пожарной безопасности, ведутся работы по устранению недостатков, сообщил в среду главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору — директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

Массовые проверки торговых центров начались после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" 25 марта прошлого года в городе Кемерово, жертвами которого стали 60 человек, большинство из которых — дети.

"Все торгово-развлекательные центры мы проверили. На сегодняшний день 315 торговых центров остаются остановленными собственниками, ведется работа по устранению недостатков", — рассказал Еникеев в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, больше всего это коснулось Тюмени, Новосибирска, Красноярского и Пермского краев, Татарстана. Из основных нарушений Еникеев назвал проблемы с эвакуационными проходами и путями, неработоспособность систем.

Ранее сообщалось, что с 28 марта по 25 июля 2018 года МЧС России проводило внеплановые проверки торгово-развлекательных центров. Всего было проверено порядка 90 тысяч объектов, в том числе свыше 11 тысяч торгово-развлекательных центров. В ходе проверок выявлено более 280 тысяч нарушений противопожарных требований.