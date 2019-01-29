МЭР хочет лишить учителей компенсации на оплату ЖКХ

Сельские педагоги могут лишиться права на компенсацию расходов по оплате жилья и услуг ЖКХ. Инициатива исключить эту льготу из законодательства об образовании принадлежит Минэкономразвития

В ведомстве считают, что учителя могут обойтись без компенсаций, поскольку ранее были приняты решения о повышении им зарплат. Наряду с педагогами, чиновники планируют лишить компенсаций и работающих на селе медиков.

Против идеи МЭР возражает член думского комитета по аграрным вопросам Аркадий Пономарёв. Он направил в ведомство письмо, в котором указал, что пересмотр льгот для сельских врачей и учителей противоречит «Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года». Парламентарий сделал акцент на том, что этот документ предусматривает расширение мер социальной поддержки работающих на селе специалистов.

«Лишение сельских медиков и учителей указанных компенсаций снизит уровень их доходов. В то время как Президент России регулярно заостряет внимание на необходимости повышать уровень благосостояния этих специалистов. Мотивировать дополнительными финансовыми и иными стимулами», — цитирует «Парламентская газета» послание Пономарёва.

Ранее News.ru писал о том, что глава Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила составить для педагогов регламент, прописав в нём нормы поведения и внешнего вида. Она пояснила, что положения регламента будут носить рекомендательных характер.