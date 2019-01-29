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Из носа женщины выпало потерянное 12 лет назад кольцо 

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Фото: страница Эбигейл Томпсон в Facebook
Жительница британского города Китли, графство Уэст-Йоркшир, в течение 12 лет не замечала, что у нее в носу застряло кольцо. Об этом сообщает издание Metro.
«Был нормальный день, я сидела у себя на диване и вдруг расчихалась, — рассказывает 20-летняя Эбигейл Томпсон (Abigail Thompson), работающая косметологом. — Потом смотрю на платок и думаю: "Это что за черт?"» В платке лежало колечко, которое она потеряла в 2007 году. Оно вывалилось из носа, пока женщина чихала.
Вещица была подарком от матери на восьмой день рождения дочери. Когда через несколько месяцев кольцо пропало, подозрение пало на подруг Эбигейл, которые могли его стащить. «Я бы за миллион лет не догадалась, что оно застряло у меня в носу», — говорит женщина. По мнению ее матери, это произошло, когда девочка ковырялась в носу.
В 2017 году сообщалось, что врачи достали из легких 47-летнего жителя британского города Престон игрушечный дорожный конус, который попал туда 40 лет назад. Первоначально врачи подозревали, что нашли злокачественную опухоль.
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Общество , Китли
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