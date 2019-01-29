Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Племянница Скрипаля потребует признать Юлию Скрипаль пропавшей без вести 

Вести.Ru
Фото: www.vesti.ru
Племянница экс-офицера ГРУ и бывшего агента британских спецслужб Сергея Скрипаля Виктория потребует от правоохранительных органов России признать его дочь, гражданку РФ Юлию Скрипаль пропавшей без вести.
Как заявила изданию "Известия" Виктория Скрипаль, в феврале пройдет шесть месяцев с того момента, когда она в последний раз разговаривала с Юлией. Виктория собирает необходимые документы, чтобы в ближайшее время обратиться к правоохранительным органам России по факту исчезновения Юлии. В настоящее время никто не знает, что с ней происходит и где она находится. Как отметила Виктория, она будет добиваться того, чтобы Юлию признали пропавшей без вести, а правоохранители начали расследование ее похищения.
По мнению Виктории Скрипаль, Великобритания использует Юлию Скрипаль в качестве заложника для продвижения своих интересов. Отравление Сергея Скрипаля и его дочери требовалось для обострения отношений с Россией, считает Виктория. Вполне вероятно, что Запад и Великобритания могли инсценировать отравление Скрипалей с помощью нервнопаралитического вещества для дестабилизации международной обстановки и введения очередных санкций в отношении Российской Федерации.
В начале марта 2018 года в британском городе Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По заявлению премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, Сприпалей отравили нервнопаралитическим веществом "Новичок", разработанным в России. Москва отвергла эти обвинения и заявила, что Россия уничтожила химическое оружие в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.
Вести.Ru: последние новости
Саратовские педагоги собирали в мешки снег в двадцатиградусный мороз во время субботника От Киева потребовали компенсацию за энергоблокаду Крыма Министерство обороны опубликовало документы о блокаде Ленинграда
Комментарии
Общество , В мире , Сергей Скрипаль , Тереза Мэй , ГРУ , МВД , газета "Известия"
Читайте также
Видео
На Украине пропал капитан «Норда»
Происшествия Украина
Украинцы готовы отказаться от Донбасса
Украина В мире
У россиян стали собирать компромат на страну
Общество
Обидчик Скабеевой ответил на предупреждение Кадырова
В мире Украина
Раскрыты подробности нового мирного плана по Донбассу
В мире Украина
Кремль открестился от охраны Мадуро
Политика Латинская Америка
Строивший «Восточный» топ-менеджер найден мертвым
Происшествия
США связали появление «Охотника» с Сирией
Оружие Армия
«Крым» нашли чудом
Происшествия Статьи
Су-27 поднят по тревоге из-за действий США
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение