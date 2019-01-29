Племянница Скрипаля потребует признать Юлию Скрипаль пропавшей без вести

Как заявила изданию "Известия" Виктория Скрипаль, в феврале пройдет шесть месяцев с того момента, когда она в последний раз разговаривала с Юлией. Виктория собирает необходимые документы, чтобы в ближайшее время обратиться к правоохранительным органам России по факту исчезновения Юлии. В настоящее время никто не знает, что с ней происходит и где она находится. Как отметила Виктория, она будет добиваться того, чтобы Юлию признали пропавшей без вести, а правоохранители начали расследование ее похищения.

По мнению Виктории Скрипаль, Великобритания использует Юлию Скрипаль в качестве заложника для продвижения своих интересов. Отравление Сергея Скрипаля и его дочери требовалось для обострения отношений с Россией, считает Виктория. Вполне вероятно, что Запад и Великобритания могли инсценировать отравление Скрипалей с помощью нервнопаралитического вещества для дестабилизации международной обстановки и введения очередных санкций в отношении Российской Федерации.