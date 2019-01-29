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Нырнула в прорубь и попала в Книгу рекордов России 

Рамблер 44 минуты назад
Москвичка Осман Делибаш стала рекордсменкой России, нырнув в прорубь и проведя в ледяной воде целый час. Девушка профессионально занимается зимним плаванием: несколько раз в неделю спортсменка тренируется в открытом водоеме — в мороз она с легкостью проплывает стометровку. Ледяной рекорд 25-летняя Осман установила в пруду для тренировок, который располагается на участке возле ее дома. Свое достижение мастер спорта Белоруссии записала на видео. По собственному признанию девушки, самой трудной для нее оказалась 35-я минута, когда мозг начал сопротивляться, и очень хотелось вылезти из проруби. Но осознание того, что ее опыт поможет специалистам, изучающим возможности человеческого организма в условиях экстремального холода, подтолкнуло моржиху довести начатый эксперимент до конца.
Общество , Видео , Новости Москвы
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