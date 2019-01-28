Генсек ООН назвал блокаду Ленинграда «ужасом внутри ужаса»

"Вчера, кстати, также была 75-я годовщина снятия блокады Ленинграда, она продлилась 872 и породила голод и страдания — это был ужас внутри ужаса", — сказал Гутерреш.

В воскресенье отмечалось 75 лет со дня снятия блокады Ленинграда, которая началась 8 сентября 1941 года и длилась почти 900 дней. Единственный путь ─ "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, но ее полного снятия ленинградцам пришлось ждать еще целый год ─ до 27 января 1944 года. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. На Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.

Генсек отметил, что "мы собрались здесь вместе, чтобы вспомнить жертв Холокоста — 6 миллионов евреев и многих других, убитых в период беспрецедентной жестокости, когда человеческое достоинство было отброшено в сторону ради расовой идеологии".

"Этот международный день знаменует освобождение лагеря смерти Освенцим 74 года назад", — напомнил глава всемирной организации.

Гутерреш в своем выступлении отметил, что "антисемитизм не только по-прежнему силен, но и усугубляется".

"Мы должны восстать против растущего антисемитизма, по данным Антидиффамационной лиги, антисемитские инциденты в Соединенных Штатах в 2017 году выросли на 57%", — сообщил он.

По его словам, в прошлом году Агентство Европейского союза по основным правам сообщило, что 28% евреев подверглись той или иной форме преследований только за то, что они являются евреями.

Он напомнил о некоторых таких случаях. Так, несколько месяцев назад вооруженный мужчина напал на синагогу в Питтсбурге, а в прошлом месяце на еврейском кладбище под Страсбургом во Франции вандалы нарисовали свастику на десятках надгробий и осквернили памятник жертвам Холокоста, а буквально несколько дней назад в Болгарии в окно Софийской центральной синагоги были брошены камни.