Самолет с неизвестным грузом прилетел в Москву из Венесуэлы

московском аэропорту Внуково приземлился вылетевший из венесуэльской столицы Каракас «Боинг-777» авиакомпании Nordwind Airlines, следует из данных ресурса Flightradar24.

Сведений о грузе или составе пассажиров самолета до сих пор нет, пишет «Радио Свобода» , но известно, что когда воздушное судно отправилось из Москвы в Каракас 28 января, на нем были только два экипажа. Наименование модификации лайнера ( Boeing 777-2Q8 (ER)) обозначает, что он предназначен для трансатлантических перелетов и имеет максимальный взлетный вес по сравнению с базовой версией 777-200.

Внимание к рейсам из России в Венесуэлу, между которыми отсутствует прямое авиасообщение, приковано в связи с политическим кризисом в этой южноамериканской стране. Так, выдвигались предположения, что туда на одном из российских правительственных самолетов перебрасывались бойцы частных военных компаний, которым якобы поставили задачу охранять президента Николаса Мадуро , но затем выяснилось, что на борту находилась судейская делегация. Помимо этого Кремлем была опровергнута и информация об отправке в Каракас наемников, Мадуро отказался комментировать эту тему.

Также высказывалась версия, что на прибывшем в Каракас из Москвы самолете планировалось вывезти не менее 20 тонн золота, но и она не нашла подтверждения.

В Венесуэле продолжается борьба между избранным президентом Мадуро и лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, объявившим себя главой государства 23 января. Мадуро поддержали такие страны, как Россия, Иран и Турция, Гуайдо — США, признавшие его легитимным президентом, Канада и несколько государств Латинской Америки.