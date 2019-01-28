В Петербурге может начаться эпидемия гриппа

Санкт-Петербурге может начаться эпидемия гриппа и ОРВИ. Об этом заявила руководитель отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по городу Ирина Чхинджерия, передает spbdnevnik.ru.

По ее словам, сейчас в Петербурге регистрируется от 1,5 до 2,5 тысячи заболевших. Эти цифры не превышают эпидпорог, но врачи отмечают постепенный рост заболеваемости.

Кроме того, что в последние дни на смену гриппу H1N1 пришел так называемый «эпидемичный» грипп H3N2. По словам главного врача Боткинской больницы Алексея Яковлева, из 320 госпитализированных с гриппом на прошлой неделе, пришли анализы 200 пациентов, и по результатам исследований превалирует эпидемичный грипп H3N2.

Специалисты напомнили, что традиционно эпидемия гриппа в Петербурге приходится на февраль и март.