В Третьяковской галерее в пятницу, 1 февраля, открылась выставка Архипа Куинджи вместе с возвращённым после похищения полотном «Ай-Петри. Крым».
Как сообщает РИА Новости, в музей наблюдается большая очередь, несмотря на будний день, выставка работ Куинджи продолжает вызывать ажиотаж.
Ранее директор департамента музеев Министерства культуры Владислав Кононов заявил, что картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», которую нашли правоохранительные органы после похищения из Третьяковской галереи, вернётся на выставку.
27 января злоумышленник вынес картину из Третьяковской галереи, ему никто не помешал. На следующий день полотно нашли в Подмосковье. Таганский суд заключил похитителя под стражу.