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В Третьяковке открылась выставка с возвращённой картиной Куинджи 

RT на русском + ещё 156 6 часов назад
Фото: Третьяковская галерея / YouTube
В Третьяковской галерее в пятницу, 1 февраля, открылась выставка Архипа Куинджи вместе с возвращённым после похищения полотном «Ай-Петри. Крым».
Как сообщает РИА Новости, в музей наблюдается большая очередь, несмотря на будний день, выставка работ Куинджи продолжает вызывать ажиотаж.
Ранее директор департамента музеев Министерства культуры Владислав Кононов заявил, что картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», которую нашли правоохранительные органы после похищения из Третьяковской галереи, вернётся на выставку.
27 января злоумышленник вынес картину из Третьяковской галереи, ему никто не помешал. На следующий день полотно нашли в Подмосковье. Таганский суд заключил похитителя под стражу.
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Общество , Владислав Кононов , Архип Куинджи , Минкультуры , МВД , Республика Крым
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