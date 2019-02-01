В Третьяковке открылась выставка с возвращённой картиной Куинджи

В Третьяковской галерее в пятницу, 1 февраля, открылась выставка Архипа Куинджи вместе с возвращённым после похищения полотном «Ай-Петри. Крым ».

Как сообщает РИА Новости, в музей наблюдается большая очередь, несмотря на будний день, выставка работ Куинджи продолжает вызывать ажиотаж.

27 января злоумышленник вынес картину из Третьяковской галереи, ему никто не помешал. На следующий день полотно нашли в Подмосковье. Таганский суд заключил похитителя под стражу.