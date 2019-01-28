Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Минкультуры высказались о кадровых перестановках в Третьяковке 

Рамблер 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Кадровые решения в отношении Третьяковской галереи в связи с кражей картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» будут приняты в течение двух недель. Об этом заявил директор департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов, передает ТАСС.
«Мы сейчас формируем приказ, проводим полную комплексную проверку системы безопасности. Я думаю, что в течение максимум двух недель, может быть, и быстрее», — сказал Кононов.
Ранее генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова сказала журналистам, что кадровые решения в отношении рядовых сотрудников по итогам проверки в связи с похищением картины с выставки будет принимать администрация музея, а в отношении руководства — Минкультуры России.
Напомним, накануне вечером преступник похитил из зала в Инженерном корпусе Третьяковской галереи картину художника Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Преступник снял ее со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции. Подозреваемого в хищении картины задержали по горячим следам в подмосковном поселке Заречье. Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, это Денис Чуприков 1986 года рождения. Он спрятал картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими. По предварительным данным, преступление было совершено из корыстных побуждений.
Комментарии
Общество , Зельфира Трегулова , Владислав Кононов , Архип Куинджи , Минкультуры , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
Читайте также
Видео
На Украине пропал капитан «Норда»
Происшествия Украина
Украинцы готовы отказаться от Донбасса
Украина В мире
У россиян стали собирать компромат на страну
Общество
Кремль открестился от охраны Мадуро
Политика Латинская Америка
Строивший «Восточный» топ-менеджер найден мертвым
Происшествия
США связали появление «Охотника» с Сирией
Оружие Армия
«Крым» нашли чудом
Происшествия Статьи
Су-27 поднят по тревоге из-за действий США
Оружие Армия
Русский флот напугал НАТО
Оружие Армия
Укравший картину из Третьяковки сделал заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение