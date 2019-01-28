В Минкультуры высказались о кадровых перестановках в Третьяковке

«Мы сейчас формируем приказ, проводим полную комплексную проверку системы безопасности. Я думаю, что в течение максимум двух недель, может быть, и быстрее», — сказал Кононов.

Ранее генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова сказала журналистам, что кадровые решения в отношении рядовых сотрудников по итогам проверки в связи с похищением картины с выставки будет принимать администрация музея, а в отношении руководства — Минкультуры России.

Напомним, накануне вечером преступник похитил из зала в Инженерном корпусе Третьяковской галереи картину художника Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Преступник снял ее со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции. Подозреваемого в хищении картины задержали по горячим следам в подмосковном поселке Заречье. Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, это Денис Чуприков 1986 года рождения. Он спрятал картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими. По предварительным данным, преступление было совершено из корыстных побуждений.