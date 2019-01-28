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Сергей Безруков рассказал, как заинтересовать россиян театром 

Парламентская газета + ещё 1 2 часа назад
Фото: ЮРИЙ ИНЯКИН / ПГ
В Год театра необходимо показывать лучшие театральные постановки на центральных телеканалах. Такое мнение художественный руководитель Московского Губернского драматического театра Сергей Безруков высказал на заседании Общественного совета при Комитете Госдумы по культуре.
Во времена СССР были всего три кнопки на телевизионном пульте, но по этим каналам показывали спектакли, напомнил Народный артист России и член Общественного Совета при Комитете Госдумы по культуре. Сегодня увидеть лучшие отечественные театральные постановки можно только на телеканале «Культура».
Мы просим центральные каналы — помогите театру, заинтересуйте зрителей, которые никогда не ходили в театр. Но нам отвечают — это формат телеканала «Культура», поделился Сергей Безруков. По его мнению, необходимо пропагандировать искусство театра, в том числе и на федеральных каналах.
В состав Общественного совета при думском Комитете по культуре, который был сформирован 15 января, вошли деятели культуры и искусства — лидер «Машины времени» Андрей Макаревич, худрук Московского Губернского театра Сергей Безруков, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и другие известные представители сферы культуры и театрального сообщества.
На первом в 2019 году заседании Общественного совета обсуждались механизмы регулирования культурной сферы, способы поддержки отечественного кинематографа и театра и другие актуальные вопросы.
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Общество , Андрей Макаревич , Михаил Пиотровский , Михаил Швыдкой , Эрмитаж , Госдума
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