Сергей Безруков рассказал, как заинтересовать россиян театром

В Год театра необходимо показывать лучшие театральные постановки на центральных телеканалах. Такое мнение художественный руководитель Московского Губернского драматического театра Сергей Безруков высказал на заседании Общественного совета при Комитете Госдумы по культуре.

Во времена СССР были всего три кнопки на телевизионном пульте, но по этим каналам показывали спектакли, напомнил Народный артист России и член Общественного Совета при Комитете Госдумы по культуре. Сегодня увидеть лучшие отечественные театральные постановки можно только на телеканале «Культура».

Мы просим центральные каналы — помогите театру, заинтересуйте зрителей, которые никогда не ходили в театр. Но нам отвечают — это формат телеканала «Культура», поделился Сергей Безруков. По его мнению, необходимо пропагандировать искусство театра, в том числе и на федеральных каналах.

На первом в 2019 году заседании Общественного совета обсуждались механизмы регулирования культурной сферы, способы поддержки отечественного кинематографа и театра и другие актуальные вопросы.