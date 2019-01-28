Умер член ГКЧП Александр Тизяков

Умер на 93-м году жизни член ГКЧП, бывший директор Машиностроительного завода имени Калинина (МЗиК) Александр Тизяков, прощание с ним пройдет во вторник, сообщает в понедельник мэрия Екатеринбурга

Как уточнили в мэрии, Тизяков скончался в субботу, 26 января.

"Прощание с Александром Тизяковым пройдет 29 января в ДК имени Лаврова с 10.00 (8.00 мск). Он будет похоронен на Широкореченском кладбище", — говорится в сообщении.

"Человек-легенда, которого многие, и я в том числе, называют своим учителем. Мой первый директор (завод имени Калинина) и наставник. Безмерно скорбим", — приводятся в сообщении слова Ветлужских.

Александр Тизяков родился в небольшой деревне на территории нынешнего Татарстана. Когда он учился в 9-м классе, его призвали на фронт, где ему пришлось защищать родину в войне с Японией. Свою трудовую деятельность он начал в 1950 году шофером. Затем трудился на Уралхиммаше, где занялся комсомольской работой. И уже в 1954 году он был назначен комсоргом ЦК ВЛКСМ на первой послевоенной Всесоюзной стройке — Свердловском заводе ЖБИ, где занимался не только комсомольской работой, но и непосредственно строительством объекта.

С 1956 по 1991 год работал на МЗиК: технологом, секретарем парткома, заместителем начальника литейного цеха, заместителем главного инженера по металлургическому производству, главным инженером и генеральным директором. Под его руководством на предприятии было создано и поставлено на вооружение более двадцати видов зенитно-ракетных комплексов, большинство из которых по тактико-техническим характеристикам являются непревзойденными в мире. В их числе — зенитно-ракетная система С-300В. Он имеет более 30 авторских свидетельств на изобретения.

В 1988 году Александр Тизяков возглавил Ассоциацию государственных предприятий и объектов промышленности, строительства, транспорта и связи СССР, а затем стал вице-президентом промышленного Союза СССР.

С 18 по 21 августа 1991 года Тизяков был членом ГКЧП. В отношении него было возбуждено уголовное дело по обвинению в антигосударственном заговоре. Тизяков был арестован. В январе 1993 года он был освобожден из-под стражи и в феврале 1994 года амнистирован Госдумой ФС РФ.