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Уволенного топ-менеджера «Росгеологии» уличили в привирании 

Lenta.ru + ещё 48 57 минут назад
Фото: кадр из видео
Информация о причастности замруководителя «Росгеологии» Руслана Горринга к сексуальным домогательствам и превышению должностных полномочий, озвученная им в скандальном видео, не соответствует действительности. Об этом во вторник, 29 января, сообщили в госкомпании, передает ТАСС.
Как уточнили в «Росгеологии», это было установлено в ходе проверки, которая прошла в холдинге 28 января после появления ролика в сети. «В рамках проверки озвученное не подтвердилось», — заявили в госкомпании.
Ранее во вторник, 29 января, издание Daily Storm сообщило, что в 2012 году Горринг изменил свои фамилию и отчество (ранее он был Ганижевым Русланом Магомедовичем). Также, по данным издания, бывший замруководителя «Росгеологии» был причастен к уголовному делу, а в настоящее время якобы находится в федеральном розыске за мошенничество, совершенное на территории Москвы и Подмосковья.
Сообщалось, что глава Минприроды Дмитрий Кобылкин уволил Горринга из-за видео с его участием. На кадрах, которые транслировались в сети, Горринг играл в онлайн-игру PlayerUnknown’s Battlegrounds и в нецензурных выражениях общался с подчиненной. В частности, чиновник заявил сотруднице компании, что ее главная задача на работе — «стучать», а затем рассказал о своих сексуальных отношениях с подчиненными, которых окрестил «кошками».
Позже в «Росгеологии» заявили, что глава Минприроды не может увольнять сотрудников госкомпании, так как она не находится в прямом подчинении ведомству, однако факт расторжения контракта с Горрингом подтвердили.
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Общество , В мире , Интернет , Наука и техника , Политика , Технологии , Экономика , Дмитрий Кобылкин , Минприроды , ИТАР-ТАСС
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