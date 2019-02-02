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Жильцы дома в Магнитогорске отказываются от новых квартир 

News.ru + ещё 58 32 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Половина жильцов взорвавшегося дома в Магнитогорске отказалась от новых квартир. Экспертизу дома проведут публично с привлечением лучших специалистов.
Об этом заявил заместитель председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко на встрече с гражданами. По его словам, итоги экспертизы будут обнародованы до середины марта, сообщает челябинский портал «74.ru».
«Все желающие переселиться из магнитогорского дома на Карла Маркса, 164, пострадавшего от взрыва, получат финансовую поддержку. Если кто-то из жильцов решит остаться в своих квартирах, им препятствовать не будут. Главное, чтобы дальнейшее проживание в многоэтажке было безопасным», — заявил Мутко.
Выплаты на покупку нового жилья получили более 500 жителей девятиэтажки.
Ранее News.ru сообщал, что расселение дома в Магнитогорске обойдётся почти в миллиард. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что власти уже выделили 147 млн рублей на расселение обрушившегося дома. Премьер подчеркнул, что 500 млн рублей будут выделены из резервного фонда правительства. Остальные расходы берут на себя Магнитогорский металлургический комбинат и бюджет Челябинской области.
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Общество , Происшествия , Дмитрий Медведев , Виталий Мутко , Карл Маркс , Магнитогорский металлургический комбинат , Правительство РФ , Магнитогорск
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