Переселение жильцов из дома в Магнитогорске, поврежденного взрывом 31 декабря 2018 года, будут проводить добровольно, сказал на встрече с инициативной группой жителей дома мэр города Сергей Бердников.
"Насильно переселять никого не будут. Нужно дождаться заключения о состоянии дома [после демонтажа]", — сказал Бердников, слова которого процитировали ТАСС в пресс-службе администрации города.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому полностью расселить дом в Магнитогорске, в седьмом подъезде которого произошел взрыв. Инициативная группа жителей дома провела опрос, чтобы узнать мнение жильцов о дальнейшей судьбе здания, порядка 200 человек проголосовали против расселения.
Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов жилого дома, погибли 39 человек. В первые часы после трагедии были спасены 18 человек, еще шестерых, в том числе двоих детей, сотрудники МЧС спасли, разбирая завалы. Поисковая операция была завершена 3 января. Версия взрыва газа остается приоритетной в расследовании трагедии.